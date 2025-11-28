Учительница арестована за отправку интимных фото 13-летнему школьнику

Во Флориде арестована 22-летняя учительница физкультуры Йезмар Ангеанис Рамос-Фигероа, которую обвиняют в отправке непристойных фотографий и сообщений ученику средней школы, пишет Daily Mail.

В полицию обратилась мать 13-летнего школьника, указавшая на неподобающий контакт, который, по ее словам, произошел в середине октября 2025 года. На момент предполагаемых преступлений учительница работала в частной школе Central Pointe Christian Academy в городе Киссимми.

По данным следствия, детективы получили сообщения и интимные изображения, которые Рамос-Фигероа отправляла на телефон подростка. В офисе шерифа сообщили, что бывшая учительница призналась в отправке материалов. Кроме того, она склоняла несовершеннолетнего к употреблению наркотиков.

Йезмар помещена в тюрьму округа Оссеола, где будет ожидать решение суда по своему делу. Свои мотивы женщина объяснить не смогла.

Ранее учительницу, чьи интимные фото нашли ученики, отстранили от работы на два года.