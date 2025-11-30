Безработный петербуржец изнасиловал женщину в подъезде

В Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании женщины в подъезде

В Петербурге 39-летнего безработного заподозрили в изнасиловании 42-летней женщины в подъезде. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ночь с 7 на 8 ноября в подъезде дома №22 по Бронницкой улице. По словам местной жительницы, неизвестный мужчина изнасиловал ее. Позже она сама обратилась в медицинское учреждение с многочисленными телесными повреждениями. Ей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

29 ноября у дома №95 по проспекту Римского-Корсакова сотрудникамиполиции задержали подозреваемого — им оказался безработный местный житель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ — изнасилование.

