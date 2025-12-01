На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут запретить закупку иностранных SIM-карт

Минцифры предложило перевести операторов на российские SIM-карты к 2026 году
true
true
true
close
Aquarius Studio/Shutterstock/FOTODOM

Минцифры подготовило проект приказа о поэтапном переводе операторов связи на использование российских SIM-карт. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, новые требования планируют ввести с 1 сентября 2026 года.

Проект устанавливает технические параметры для идентификационных модулей, включая обязательное применение российских криптографических протоколов, которые используются при аутентификации абонентов в мобильных сетях. В ведомстве считают, что утверждение приказа создаст условия для развития производства отечественных SIM-карт.

Согласно документу, SIM-карты должны отвечать ряду критериев: иметь подтверждение, что они произведены в России, работать на отечественной операционной системе, включенной в реестр Минцифры, использовать криптографические ключи, созданные внутри страны, и соответствовать требованиям постановления правительства №1387 о подтверждении соответствия средств связи.

Для сетей 5G предусмотрены отдельные нормы: аутентификация в этих сетях должна выполняться исключительно с использованием российских криптографических решений, а ключи обязана генерировать организация, сертифицированная ФСБ. Это означает, что для 5G могут применяться только сим-карты российского производства.

Ранее россиянам рассказали, как узнать число своих SIM-карт.

