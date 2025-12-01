Названы товары, которые россияне чаще всего берут в рассрочку

Россияне чаще всего приобретают в рассрочку электронику и бытовую технику

В 2025 году наблюдается устойчивый рост интереса россиян к приобретению товаров в рассрочку. О том, какие категории товаров чаще всего оплачивают частями, «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Мегамаркета.

Чаще всего россияне оформляют рассрочку при покупке смартфонов, компьютеров и крупной бытовой техники. На эти категории приходится 18, 7,3 и 6,2% всех заказов в рассрочку соответственно. Благодаря возможности распределить платежи, пользователи охотнее выбирают более дорогие модели: средний чек в сегменте смартфонов увеличивается почти на 33 000 рублей, а в категории компьютеров — примерно на 27 000 рублей. Среди самых популярных товаров — последние модели телефонов и популярные игровые приставки.

Заметно растет и спрос на рассрочку в сегменте мужских товаров. Популярны строительные материалы (профили, утеплители, плиты). Они часто приобретаются крупными партиями — до 60 лотов в одном заказе. Почти четверть всех покупок товаров для зимней рыбалки совершаются в рассрочку (23,6%), а в категории охотничьего снаряжения в рассрочку берется примерно каждая седьмая покупка (14,6%).

По доле заказов в рассрочку лидируют категории «Мототехника» (чуть более 38% всех заказов) и «Противоугонные устройства» (более 26%).

Портрет покупателей достаточно равномерный: мужчины и женщины оформляют рассрочку примерно одинаково часто. Мужчины при этом чаще совершают повторные покупки в рассрочку, тогда как для женщин такой инструмент чаще становится разовым. Основная аудитория — 26–45 лет (более 60% пользователей), при этом молодежь 18–25 лет активно подключается к сервису, формируя около 10% аудитории.

Рассрочка особенно востребована в регионах: в Москве и Санкт-Петербурге ее доля составляет 12–15%, тогда как в ряде субъектов РФ она в 2–3 раза выше. Лидеры по использованию рассрочки в 2025 году — республика Ингушетия (30%), Тыва (27,4%), Кабардино-Балкарская республика (23,3%), республика Алтай (21,3%) и Забайкальский край (19,3%).

