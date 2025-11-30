Депутат рассказал о перспективах работы WhatsApp в России

Процесс импортозамещения мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в России близок к завершению. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

По его словам, в связи с сообщениями о возможной блокировке WhatsApp он получил многочисленные обращения с просьбой прокомментировать перспективы работы сервиса на территории страны.

«Мое мнение: благодаря стремительному развитию национальной платформы MАХ, работа по импортозамещению WhatsApp успешно завершается», — подчеркнул депутат.

Боярский подчеркнул, что у компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена), владеющей WhatsApp, было достаточно времени для налаживания взаимодействия с российскими регуляторами, однако за годы работы на российском рынке не было предпринято даже минимальных шагов в этом направлении.

«Исходя из этого, я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», — заключил он.

Ранее Роскомнадзор пригрозил WhatsApp полной блокировкой. Отмечается, что мессенджер может быть полностью заблокирован на территории России в случае дальнейшего невыполнения требований российского законодательства.

Как пояснили в ведомстве, в отношении сервиса последовательно применяются ограничительные меры в связи с систематическими нарушениями. Речь идет о несоблюдении требований российского законодательства в области регулирования интернет-коммуникаций.