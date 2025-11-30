В Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату» для неработающих мам

В Государственной думе предложили предоставлять неработающим родителям, занимающимся воспитанием детей, ежемесячную «родительскую зарплату» на уровне прожиточного минимума на каждого ребенка. Такую идею высказал лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в преддверии Дня матери, пишет ТАСС.

По словам парламентария, речь идет о финансовой поддержке одного из родителей — чаще всего матери — на весь период воспитания ребенка до совершеннолетия. Он подчеркнул, что законопроект о подобных выплатах фракция уже вносила в 2021 году, и настаивает на его реализации. Миронов отметил, что материнский труд имеет значение не только для семьи, но и для государства, и должен быть вознагражден финансово.

Депутат добавил, что в ряде регионов уже действуют разовые выплаты ко Дню матери, преимущественно многодетным женщинам, и предложил закрепить федеральный механизм поддержки. По его мнению, меры помощи матерям не должны ограничиваться праздником.

На сегодняшний день родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет, получает пособие в размере 40% от среднего заработка, но не более определенной суммы (около 69 тыс. рублей в 2025 году, с 2026 года — более 80 тыс.). Для неработающих родителей пособие до 1,5 лет составляет примерно 10,1 тыс. рублей, а с 1,5 до 3 лет отпуск предоставляется без выплат. Единое пособие на детей до 17 лет действует только для семей с доходом ниже прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме призвали ввести новые выплаты в честь Дня матери.