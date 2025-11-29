На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роспотребнадзор высказался о риске возникновения пандемии птичьего гриппа

Роспотребнадзор: нет оснований считать птичий грипп опаснее COVID-19
Pixabay

Циркулирующие варианты птичьего гриппа не способны вызвать пандемию, более опасную для человечества, чем COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент отсутствуют основания для таких выводов. При этом Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и ведет ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков.

Ситуация с распространением птичьего гриппа остается на постоянном контроле надзорного ведомства.

28 ноября директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти сообщила, что вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию, более опасную, чем COVID-19. По ее словам, высокопатогенный вирус птичьего гриппа, известный как H5, в последние годы приводил к массовому уничтожению сотен миллионов птиц, нарушению цепочек поставок продуктов питания и росту цен, хотя случаи заражения человека остаются редкими. Ученая отметила, что опасность заключается в том, если вирус адаптируется к млекопитающим и людям и станет способен к передаче от человека к человеку — тогда он станет пандемическим.

Ранее россиян предупредили о рисках заражения опасным птичьим гриппом через пищу.

