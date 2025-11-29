В Омске девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом

В Омске мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как его падчерица оказалась в реанимации. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, инцидент произошел у семьи дома, когда матери трехлетней девочки не было дома. Женщина якобы не успела на автобус и осталась у знакомых.

Находясь дома с падчерицей, 24-летний отчим избил девочку. В результате она попала в реанимацию, спустя некоторое время ее перевели в стационар. Агрессия мужчины, по данным следствия, была беспричинной.

Как рассказал сам фигурант, он был в туалете, но в какой-то момент услышал, что девочка упала. Он якобы попытался привести ее в сознание пощечинами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Известно, что у мужчины есть родной сын от первого брака. Обоих детей изъяли из семьи. Отчима отправили под стражу.

Как сообщает издание, фигурант заявил, что наказывал падчерицу за то, что не поела или испачкала одежду. Он давал ей подзатыльники и мог отшлепать.

