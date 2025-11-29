На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омске девочка попала в реанимацию после жестокого избиения отчимом

В Омске отчима арестовали за избиение падчерицы
true
true
true
close
FotoDuets/Shutterstock/FOTODOM

В Омске мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как его падчерица оказалась в реанимации. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, инцидент произошел у семьи дома, когда матери трехлетней девочки не было дома. Женщина якобы не успела на автобус и осталась у знакомых.

Находясь дома с падчерицей, 24-летний отчим избил девочку. В результате она попала в реанимацию, спустя некоторое время ее перевели в стационар. Агрессия мужчины, по данным следствия, была беспричинной.

Как рассказал сам фигурант, он был в туалете, но в какой-то момент услышал, что девочка упала. Он якобы попытался привести ее в сознание пощечинами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Известно, что у мужчины есть родной сын от первого брака. Обоих детей изъяли из семьи. Отчима отправили под стражу.

Как сообщает издание, фигурант заявил, что наказывал падчерицу за то, что не поела или испачкала одежду. Он давал ей подзатыльники и мог отшлепать.

Ранее отец взял троих детей в поход и довел их за сутки до обморожения и реанимации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами