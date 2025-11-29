В России с начала года два десятка подростков погибли из-за опасного увлечения

SHOT: в России с начала года от сниффинга погибли 20 подростков

В России с начала года от опасного увлечения сниффингом (англ. to sniff – нюхать) – форма токсикомании, при которой состояние токсического опьянения достигается в результате вдыхания углеводородных сжиженных газов погибли 20 подростков. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, за последние несколько дней зарегистрировали сразу два новых трагических случая. 21 ноября в Усть-Качке Пермского края 15-летний школьник вместе с другом вдыхал газ из баллона на лавочке в парке. Подростков заметили прохожие, после чего они попытались скрыться. Одному из них стало плохо почти сразу, он потерял сознание и вскоре умер.

Еще одна смерть произошла 25 ноября в Новочеркасске Ростовской области. Компания 14-летних подростков собралась для сниффинга в заброшенном здании бывшего ПТУ. Одной из девочек стало плохо, спасти ее не удалось.

По информации SHOT, случаи смертей от сниффинга в этом году отмечены во Владимирской, Самарской, Свердловской, Иркутской и Липецкой областях, а также на Алтае, в Краснодарском и Приморском крае и в Ненецком автономном округе. Кроме того, зафиксированы десятки отравлений.

С 1 марта в России действует запрет на продажу несовершеннолетним зажигалок и других газосодержащих бытовых товаров. Тем не менее подростки продолжают находить способы их приобрести. Медики призывают родителей внимательнее следить за состоянием детей, обращать внимание на посторонние запахи в комнатах и изменения в поведении, поскольку такое занятие приводит к отмиранию клеток мозга и может закончиться смертью.

