Анна Цивилева приняла участие в открытии центра комплексной реабилитации в Омской области

В Омской области открыли центр высокотехнологичного протезирования
Кадр из выпуска новостей ТРК «Звезда»

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева приняла участие в открытии филиала центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации в Омской области, сообщает пресс-служба центра.

Как отметила Цивилева, в центре будут производить функциональные протезы нижних и верхних конечностей.

«Получить возможность современного протезирования смогут не только омичи, но и защитники со всей Сибири и Урала. Важно, чтобы высокотехнологичное протезирование, реабилитация, занятия адаптивной физкультурой и спортом были доступны не только в столице, но и в регионах», — сказала она.

Также генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что центр удалось открыть благодаря системной и масштабной работе по поручению президента России Владимира Путина.

«Наш долг – обеспечить комплексную реабилитацию участников СВО. По нашим данным, более 70% пациентов ЦИТО из числа военнослужащих после протезирования и курса реабилитации включают спорт в свою повседневную жизнь», — сказал он.

В центре доступны протезные мастерские, врачебные кабинеты и залы с современными тренажерами.

«Высокотехнологичная помощь становится ближе к тем, кому она действительно необходима. Здесь создана система, которая не просто возвращает людям возможность двигаться, но и позволяет им уверенно строить дальнейшую жизнь», — рассказал губернатор Омской области Виталий Хоценко.

