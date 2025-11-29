Минобрнауки не сможет обеспечить студентов-очников бесплатными обедами

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал «Газете.Ru», что попросил министерство науки и высшего образования рассмотреть вопрос об обеспечении студентов очной формы обучения бесплатными обедами. По словам депутата, в ведомстве эту идею поддержали, но отметили, что для этого нет нужных законов и финансирования.

«По мнению Минобрнауки России, принимая во внимание отсутствие законодательной нормы, регламентирующей обязанность предоставления образовательными организациями бесплатного питания за счет средств федерального бюджета лицам, обучающимся в федеральных государственных образовательных организациях по образовательным программам высшего образования, для определения порядка реализации предложенных мер поддержки обучающихся требуется совместное обсуждение указанного вопроса с правительством Российской Федерации. Так как законодательное закрепление указанных мер может повлечь необходимость дополнительного финансирования из средств федерального бюджета», — говорится в письме замминистра Минобрнауки РФ Ольги Петровой в ответ на обращение Делягина.

Депутат отмечал, что минимального размера академической стипендии не хватает даже на самое необходимое, в том числе на еду, поэтому студенты из бедных семей вынуждены работать и не могут полностью сконцентрироваться на учебе. В свою очередь, представитель Минобрнауки РФ уточнила, что минимальный размер академической стипендии в этом учебном году был проиндексирован до 2224 рублей в месяц, а средний размер выплат для студентов‑очников составляет 3939 рублей.

В ведомстве также напомнили, что образовательные организации могут самостоятельно вводить дополнительные меры поддержки обучающихся, в том числе обеспечение льготным или бесплатным питанием.

