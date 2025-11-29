Юрий Башмет рассказал об особенностях выставки Русского музея на ВДНХ

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — это большое событие для любителей искусства, заявил агентству городских новостей «Москва» народный артист СССР, дирижер и педагог Юрий Башмет.

«Я уверен, что сегодня это особенно важно. Это дает людям совершенно необходимое и невероятно важное ощущение общности с многовековой историей нашей страны», — рассказал Башмет.

Он отметил, что каждый зал на выставке по-разному показывает колорит города.

«Есть редкие моменты, когда визуальное искусство начинает звучать. И именно такие моменты для меня как музыканта являются самыми ценными и по-настоящему значимыми», — добавил дирижер.

Он также отметил сотрудничество Москвы и Санкт-Петербурга.

«Это мне невероятно близко, потому что буквально две недели назад мы провели уникальный концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича с исполнением симфонии №6 Чайковского в день ее премьеры. А на сцене был объединенный симфонический оркестр двух столиц», — заключил Башмет.