На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Юрий Башмет рассказал об особенностях выставки Русского музея на ВДНХ

Башмет: выставка Русского музея на ВДНХ — особое событие для любителей искусства
true
true
true
close
Мосфото

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» — это большое событие для любителей искусства, заявил агентству городских новостей «Москва» народный артист СССР, дирижер и педагог Юрий Башмет.

«Я уверен, что сегодня это особенно важно. Это дает людям совершенно необходимое и невероятно важное ощущение общности с многовековой историей нашей страны», — рассказал Башмет.

Он отметил, что каждый зал на выставке по-разному показывает колорит города.

«Есть редкие моменты, когда визуальное искусство начинает звучать. И именно такие моменты для меня как музыканта являются самыми ценными и по-настоящему значимыми», — добавил дирижер.

Он также отметил сотрудничество Москвы и Санкт-Петербурга.

«Это мне невероятно близко, потому что буквально две недели назад мы провели уникальный концерт в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича с исполнением симфонии №6 Чайковского в день ее премьеры. А на сцене был объединенный симфонический оркестр двух столиц», — заключил Башмет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами