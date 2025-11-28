Врач рекомендовала давать детям сиропы от кашля на основе воды, а не сахара

Детский сироп от кашля с высоким содержанием сахара провоцирует размножение бактерий, разрушающих эмаль зубов. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-педиатр сети «Клиника Фомина» Дарья Иванова.Она рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе лекарства для детей.

«Когда мы берем сироп от кашля, мы часто видим только название действующего вещества и красивую яркую картинку. Однако, как и в любом продукте, который мы даем ребенку, важно изучать полный состав. И здесь нас могут подстерегать не очень полезные в составе добавки. Например, сахар — в сиропе он нужен не только для вкуса. Он работает как консервант и придает сиропу нужную текстуру. Если в составе на одном из первых мест указан сахар, сахароза, глюкозный сироп — это значит, что этого компонента в сиропе очень много. В идеале детям до 3-х лет мы не даем сахар. При длительном приеме сиропа, а кашель часто лечится 5–7 дней, сахар создает идеальную среду для размножения бактерий, разрушающих эмаль зубов. Еще сладкий сироп может перебивать аппетит. Ребенок, особенно больной, может отказаться от нормальной еды, получив порцию калорий из сиропа», — пояснила Иванова.

При выборе сиропов от кашля врач рекомендовала отдавать предпочтение растворам на основе воды, а не сахарного сиропа.

«Некоторые современные производители выпускают сиропы на основе мальтита (подсластитель, не вызывающий кариеса) или вообще без сахара. Но в большинстве случаев ОРВИ лучшим лечением кашля являются не сиропы из аптеки, а свежий воздух, чистая вода и любовь близких», — заключила врач.

Ранее педиатр рекомендовала не давать детям до 6 лет муколитики.