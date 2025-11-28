В Т-Банке назвали веру в невозможное важной для настоящих открытий

В T-Банке рассказали, как происходят научные прорывы в сфере ИИ

Невозможно заранее предугадать, какая область для исследований окажется перспективной, наука так не работает, и крупные открытия тоже не так происходят, заявил глава лаборатории научных исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research Даниил Гаврилов на Конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

«Я абсолютно не верю, что можно заранее предугадать, где произойдyт открытия. Наука именно так не работает, и крупные открытия тоже не так происходят», — отметил он.

Гаврилов напомнил, что ChatGPT появился благодаря одному исследователю OpenAI — Алеку Редфорду.

«Он предложил идею новой модели. Ему сказали, что это «что-то странное» и никто не поддержал эту идею. Алек затащил ее самостоятельно, и только лет через пять всем стало понятно, что это прорыв», — поделился Гаврилов.

По его словам, научный прогресс движут личности, готовые выдвигать «странные идеи», чью ценность в моменте невозможно оценить финансовыми метриками.

«Если дать возможность сотне таких визионеров реализовываться, то кто-то обязательно создаст нечто новое — то, что позже все будут повторять и развивать», — подчеркнул он.

Гаврилов добавил, что T-Bank AI Research исследует языковые модели и интерпретируемость ИИ — направления, которые позволяют сделать работу искусственного интеллекта прозрачной и понятной. Кроме того, лаборатория разрабатывает новые методы, способные преодолеть ограничения, связанные с конечностью датасетов при обучении моделей.