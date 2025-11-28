На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Rutube начал процедуру по присоединению к себе сервиса Yappy

DenPhotos/Shutterstock/FOTODOM

Видеохостинг Rutube (ООО «Руформ») начал процедуру присоединения к себе социальной сети по созданию вертикальных видеороликов Yappy (ООО «Ритм Медиа»). Такие данные «Газете.Ru» предоставили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Обе компании уже приступили к реорганизации.

«Руформ» и «Ритм Медиа» входят в холдинг «Газпром-Медиа». В июле нынешнего года гендиректор холдинга Александр Жаров рассказал, для чего хотят объединить сервисы.

«Пару лет назад мы приняли обоснованное решение под одним брендом Rutube, под одним техническим решением объединить три платформы — Rutube, PREMIER и Yappy. Этот процесс идет два года. У нас уже действует единая подписка на эти платформы, которая более выгодна пользователям. Объединяются многие сервисы: например, на Yappy имеются маркетинговые инструменты для PREMIER, на Rutube есть «шортсы», которые делает команда Yappy. Ответственно заявляю, что в первом полугодии 2026 года это будет единая платформа» - сообщал Жаров на ПМЭФ.

Отметим, что сервис PREMIER (ООО «Премьер») по состоянию на 26 ноября в реорганизации не участвует.

