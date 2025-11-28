На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Столичные врачи спасли четырехлетнего мальчика с игрушечной машинкой в ноге

В Москве врачи спасли мальчика с игрушечной машинкой в ноге
true
true
true
close
Telegram-канал «Московская медицина»

В Москве четырехлетний мальчик упал на игрушечную машинку и оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

По словам родителей, ребенок прыгнул с кровати у себя дома и неудачно упал на игрушку правой голенью. Машинка повредила мягкие ткани, ее части вошли глубоко и достигли подкожножировой клетчатки.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где ему сделали рентген, чтобы исключить повреждение костей. После этого медики удалили игрушку и провели хирургическую обработку образовавшейся на ноге ребенка раны. Через сутки малолетнего пациента уже выписали домой.

До этого на Урале врачи спасли ребенка с куском глины в бронхах. Мальчик отковырял кусочек от деревенской печки и закашлялся, поперхнувшись.

Ранее в Нижнем Новгороде спасли мужчину, впавшего в кому после симптомов ОРВИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами