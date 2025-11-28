Столичные врачи спасли четырехлетнего мальчика с игрушечной машинкой в ноге

В Москве врачи спасли мальчика с игрушечной машинкой в ноге

В Москве четырехлетний мальчик упал на игрушечную машинку и оказался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «Московская медицина».

По словам родителей, ребенок прыгнул с кровати у себя дома и неудачно упал на игрушку правой голенью. Машинка повредила мягкие ткани, ее части вошли глубоко и достигли подкожножировой клетчатки.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где ему сделали рентген, чтобы исключить повреждение костей. После этого медики удалили игрушку и провели хирургическую обработку образовавшейся на ноге ребенка раны. Через сутки малолетнего пациента уже выписали домой.

