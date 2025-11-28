На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Альфа-Банк и Высшая школа экономики расширили сетевую финтех-магистратуру

К сетевой финтех-магистратуре Альфа-Банка и ВШЭ присоединились еще два вуза
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

К проекту сетевой магистратуры Альфа-Банка и Высшей школы экономики присоединились еще два региональных вуза — Томский Государственный университет и Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде. Об этом банк сообщил в ходе конгресса молодых ученых в «Сириусе».

Сообщается, что программа стартовала в 2024 году и рассчитана на два года, проводится в гибридном формате и готовит специалистов на стыке IT, финансов и продуктового подхода. Она уже собрала более 4000 заявок абитуриентов в вузах-партнерах по всей стране.

Обучение ведется в вузах-партнерах в регионах России, лучшие выпускники получат два диплома — Высшей школы экономики и регионального вуза. В ходе обучения студенты на реальных кейсах изучают новые технологии, учатся применять их для создания финансовых продуктов и понимать контекст финтех-индустрии.

Лучшие впоследствии получат приглашение на оплачиваемую стажировку, после — на работу в банк.

«Расширяя географию проекта сетевой финтех-магистратуры вместе с ведущими региональными вузами, мы открываем новые возможности для талантливых студентов из разных уголков страны. Мы уверены, что этот опыт станет отправной точкой успешной профессиональной карьеры выпускников», — поделился HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин, в свою очередь, подчеркнул, что программа нацелена на подготовку специалистов для технологических фронтиров, вносит важный вклад в формирование кадров в российских регионах для решения задач технологического лидерства, лидерства в сфере ИТ технологий, а также является инновационной для российского образования.

«Расширение уже на следующий год после запуска участников программы, включение в нее Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ и Томского университета подтверждает интерес к такому формату подготовки специалистов и важности нашего совместного с партнерами проекта», — резюмировал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами