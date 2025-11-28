Альфа-Банк и Высшая школа экономики расширили сетевую финтех-магистратуру

К сетевой финтех-магистратуре Альфа-Банка и ВШЭ присоединились еще два вуза

К проекту сетевой магистратуры Альфа-Банка и Высшей школы экономики присоединились еще два региональных вуза — Томский Государственный университет и Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде. Об этом банк сообщил в ходе конгресса молодых ученых в «Сириусе».

Сообщается, что программа стартовала в 2024 году и рассчитана на два года, проводится в гибридном формате и готовит специалистов на стыке IT, финансов и продуктового подхода. Она уже собрала более 4000 заявок абитуриентов в вузах-партнерах по всей стране.

Обучение ведется в вузах-партнерах в регионах России, лучшие выпускники получат два диплома — Высшей школы экономики и регионального вуза. В ходе обучения студенты на реальных кейсах изучают новые технологии, учатся применять их для создания финансовых продуктов и понимать контекст финтех-индустрии.

Лучшие впоследствии получат приглашение на оплачиваемую стажировку, после — на работу в банк.

«Расширяя географию проекта сетевой финтех-магистратуры вместе с ведущими региональными вузами, мы открываем новые возможности для талантливых студентов из разных уголков страны. Мы уверены, что этот опыт станет отправной точкой успешной профессиональной карьеры выпускников», — поделился HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин, в свою очередь, подчеркнул, что программа нацелена на подготовку специалистов для технологических фронтиров, вносит важный вклад в формирование кадров в российских регионах для решения задач технологического лидерства, лидерства в сфере ИТ технологий, а также является инновационной для российского образования.

«Расширение уже на следующий год после запуска участников программы, включение в нее Нижегородского кампуса НИУ ВШЭ и Томского университета подтверждает интерес к такому формату подготовки специалистов и важности нашего совместного с партнерами проекта», — резюмировал он.