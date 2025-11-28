На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Единая Россия» передала участникам СВО новую партию спецтехники

«Единая Россия» передала бойцам группировки «Центр» квадроциклы и дроны
Партия «Единая Россия»

«Единая Россия», фонды «Наша Правда» и «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» передали спецтехнику участникам СВО в Ростовской области, гуманитарный груз был собран по заданию бойцов, сообщила пресс-служба политической силы.

Уточняется, что бойцам группировки «Центр» доставили квадроциклы с прицепами, дневные и ночные коптеры, а также FPV-дроны.

«Уверен, эта помощь поможет еще более качественно выполнять поставленные задачи и приближать нашу общую Победу. Хочу передать вам огромные слова благодарности за эту важную и необходимую работу от жителей нашей огромной страны, которые верят в вас, ждут вас. Все они сегодня тоже приближают Победу», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Военнослужащий с позывным «Босой» отметил, что полученная техника поможет бойцам вести воздушную разведку в любое время суток, а также выявлять противников и корректировать огонь артиллерии.

«Она нужна, чтобы понимать, какая перед нами цель, чем ее поразить, чтобы наши ребята могли продвигаться вперед», — пояснил военнослужащий.
В «Единой России» подчеркнули, что партия объединяет все патриотические силы для помощи фронту.

«Доставленный сегодня груз — результат взаимодействия и с Народным фронтом, и с фондом «Наша Правда», и нашими партнерами из Екатеринбурга — фондом «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций». Патриотические силы, которые сегодня знают и понимают, что эта Победа нам необходима, — вместе с нами», — подчеркнул Якушев.

Он также призвал вести эту работу еще более организованно, и сообщил, что следующая поставка, включающая медицинское оборудование, будет осуществлена в госпитали, расположенные в зоне боевых действий.

