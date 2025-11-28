Эксперт опроверг прекращение пилотируемой программы России из-за аварии на «Байконуре»

Для полетов к Международной космической станции 31-я площадка на «Байконуре» очень важна, но ни о какой потере пилотируемой программы России речи не идет, это нагнетание ситуации. Об этом заявил член общественного совета госкорпорации и научный журналист Михаил Котов.

«Со вчерашнего дня в прозападных пабликах и телеграм-каналах разгоняют фейковую информацию о прекращении в России пилотируемой программы в связи с аварией на «Байконуре». Вокруг ситуации скопилось немало мифов», — подчеркнул он.

Котов также подробно разобрал ситуацию. По его словам, после старта ракеты «Союз-2.1а» реактивной струей выхлопных газов был повреждена кабина обслуживания пусковой площадки, причины произошедшего выясняются.

«Площадка подлежит восстановлению. «Роскосмос» располагает достаточным количеством комплектующих и работа уже ведется», — добавил он.

Котов также назвал муссирование фейков вокруг ситуации намеренной акцией, выгодной «понятно кому».