101-летняя пенсионерка ежедневно по 2 часа тренируется с гантелями в зале

101-летняя испанка каждый день тренируется по 2 часа с тяжелыми гантелями

В Испании 101-летняя пенсионерка каждый день по два часа тренируется с гантелями в зале, пишет Daily Mail.

Инякси Ласа из испанского Бисаина пережила Вторую мировую войну, рак груди, два перелома бедра, операцию на глазах и перенесла COVID-19 в 98 лет. Несмотря на остеоартрит, она не пропускает ни одного дня тренировок.

В спортзал Ласа впервые пришла в 94 года — начала работать с гантелями, чтобы укрепить мышцы и кости и замедлить развитие деменции. Однако, по ее словам, активный образ жизни сопровождал ее и раньше: прогулки, велотренажер, утренние выходы из дома даже зимой.

«Силовые тренировки заставляют меня чувствовать себя живой, они полезны и для тела, и для ума», — отмечает Ласа.

Не меньшую роль в ее долголетии она отводит питанию. Испанка придерживается средиземноморской диеты, богатой овощами, фруктами и полезными жирами. Оливковое масло она называет одним из ключевых продуктов.

«Жизнь — это борьба, и нужно продолжать бороться. Главное — иметь цель и никогда не сдаваться», — отмечает пенсионерка.

