На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали отечественные сервисы более безопасными для детей

ИТ-эксперт Костунов: на российских сервисах вероятность атаки мошенников ниже
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Когда речь заходит о безопасности детей онлайн, нужно понимать, что все меры защиты действительно эффективны только там, где соблюдаются — и это явно не про иностранные площадки, которые системно игнорируют законодательство РФ. Об этом заявил ИТ-эксперт Илья Костунов, комментируя разработку Госдумой мер дополнительной защиты детей от активности мошенников.

«К счастью, у нас есть свои сервисы, где аудитория понятнее, правила взаимодействия прозрачнее, и модерация работает не вслепую, а в связке с российскими нормами. Это не делает их стерильными, но значительно снижает вероятность атаки, а в современном мире это очень существенно», — подчеркнул Костунов.

С ним согласилась глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, отметив, что уровень риска на отечественных площадках, действительно, гораздо ниже.

«Важно помнить, что первостепенное значение имеет среда, в которой общается ребенок. С пониманием этого факта как раз и создавались отечественные сервисы. Да, стопроцентной защиты нет, как и везде, однако уровень риска там значительно ниже, у иностранных, где проблемы с безопасностью поднимались уже не раз», — считает Белякова.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что число детей, пострадавших или вовлеченных в мошенничество, увеличилось в России на 30%, заявил. По его словам, злоумышленники все чаще нацеливаются на несовершеннолетних, используя игровые платформы, соцсети и мессенджеры для выманивания доступа к телефонам и банковским приложениям родителей, а также выдавая себя за представителей госорганов.

На фоне роста подобных преступлений в Госдуме и правительстве обсуждаются меры дополнительной защиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами