Эксперты назвали отечественные сервисы более безопасными для детей

Когда речь заходит о безопасности детей онлайн, нужно понимать, что все меры защиты действительно эффективны только там, где соблюдаются — и это явно не про иностранные площадки, которые системно игнорируют законодательство РФ. Об этом заявил ИТ-эксперт Илья Костунов, комментируя разработку Госдумой мер дополнительной защиты детей от активности мошенников.

«К счастью, у нас есть свои сервисы, где аудитория понятнее, правила взаимодействия прозрачнее, и модерация работает не вслепую, а в связке с российскими нормами. Это не делает их стерильными, но значительно снижает вероятность атаки, а в современном мире это очень существенно», — подчеркнул Костунов.

С ним согласилась глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, отметив, что уровень риска на отечественных площадках, действительно, гораздо ниже.

«Важно помнить, что первостепенное значение имеет среда, в которой общается ребенок. С пониманием этого факта как раз и создавались отечественные сервисы. Да, стопроцентной защиты нет, как и везде, однако уровень риска там значительно ниже, у иностранных, где проблемы с безопасностью поднимались уже не раз», — считает Белякова.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что число детей, пострадавших или вовлеченных в мошенничество, увеличилось в России на 30%, заявил. По его словам, злоумышленники все чаще нацеливаются на несовершеннолетних, используя игровые платформы, соцсети и мессенджеры для выманивания доступа к телефонам и банковским приложениям родителей, а также выдавая себя за представителей госорганов.

На фоне роста подобных преступлений в Госдуме и правительстве обсуждаются меры дополнительной защиты.