«Чемпионат» получил награду Национальной спортивной премии

Портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) победил в номинации «Спортивный Парнас: лучшая спортивная печатная и медиапродукция» Национальной спортивной премии, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Как отметил главный редактор портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин, премию получил не бренд, а люди.

«Каждый вносит свой вклад в создание лучшего в России медиа о спорте. Теперь планка еще выше, и мы продолжим держать уровень, развивать «Чемпионат» и делать его лучше», — сказал он.

Напомним, в 2025 году редакция «Чемпионата» отметила 20-летие и реализовала ряд проектов, среди которых интерактивный лендинг «Легенды «Чемпионата», «20 ключевых спортивных событий 2005-2025 годов» и другие.