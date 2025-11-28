Греф рассказал студентам о самом важном «мягком навыке»

Самый важный мягкий навык сегодня – умение себя мотивировать, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на открытом диалоге со студентами программы AI360 и бизнес-школы МФТИ.

Всего в открытом диалоге приняли участие 50 студентов. Они обсудили с Грефом трансформацию компании и ее будущее, а также развитие собственных ИИ-решений.

«Развитие технологий искусственного интеллекта — приоритет для Сбера. Стать глобальным мировым лидером в AI можно только благодаря профессионалам высшей пробы — людям, которые досконально разбираются в технологиях и умеют создавать решения на передовом крае науки», — сказал Греф.

Первую неделю студенты AI360 провели Яндексе, вторую — в Сбере. Программа включала разбор научных статей по глубокому обучению, а в завершении студенты представили свои работы экспертам компаний.