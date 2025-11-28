На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Греф рассказал студентам о самом важном «мягком навыке»

Греф: умение себя мотивировать – важнейший навык в современном мире
true
true
true
close
Источник Сбер

Самый важный мягкий навык сегодня – умение себя мотивировать, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф на открытом диалоге со студентами программы AI360 и бизнес-школы МФТИ.

Всего в открытом диалоге приняли участие 50 студентов. Они обсудили с Грефом трансформацию компании и ее будущее, а также развитие собственных ИИ-решений.

«Развитие технологий искусственного интеллекта — приоритет для Сбера. Стать глобальным мировым лидером в AI можно только благодаря профессионалам высшей пробы — людям, которые досконально разбираются в технологиях и умеют создавать решения на передовом крае науки», — сказал Греф.

Первую неделю студенты AI360 провели Яндексе, вторую — в Сбере. Программа включала разбор научных статей по глубокому обучению, а в завершении студенты представили свои работы экспертам компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами