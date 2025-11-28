Сбер перезапустит проект для людей старшего возраста

Сбер запустит второй сезон образовательного проекта для людей от 55 лет «Серебряный клуб», сообщает пресс-служба банка.

Встречи в рамках проекта пройдут в Иркутске, Челябинске, Симферополе, Улан-Уде, Тюмени, Краснодаре и Севастополе.

В рамках проекта эксперты за 6 месяцев расскажут о безопасности личных финансов, современных технологиях и цифровых сервисах.

Также участникам клуба расскажут о том, как получить положенные выплаты на карту, безопасно работать с приложением банка и как получать дополнительные преимущества от партнерских сервисов банка.

«Наши исследования показывают: людям старшего возраста важно идти в ногу со временем и не терять широкий круг общения. В прошлом году мы запустили пилот «Серебряного клуба» и получили множество теплых отзывов», — рассказал директор управления «Сегмент почтенный возраст» Сбера Павел Карачун.