На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сбер перезапустит проект для людей старшего возраста

Сбер запустит второй сезон «Серебряного клуба»
true
true
true
close
Lilu2005/Shutterstock/FOTODOM

Сбер запустит второй сезон образовательного проекта для людей от 55 лет «Серебряный клуб», сообщает пресс-служба банка.

Встречи в рамках проекта пройдут в Иркутске, Челябинске, Симферополе, Улан-Уде, Тюмени, Краснодаре и Севастополе.

В рамках проекта эксперты за 6 месяцев расскажут о безопасности личных финансов, современных технологиях и цифровых сервисах.

Также участникам клуба расскажут о том, как получить положенные выплаты на карту, безопасно работать с приложением банка и как получать дополнительные преимущества от партнерских сервисов банка.

«Наши исследования показывают: людям старшего возраста важно идти в ногу со временем и не терять широкий круг общения. В прошлом году мы запустили пилот «Серебряного клуба» и получили множество теплых отзывов», — рассказал директор управления «Сегмент почтенный возраст» Сбера Павел Карачун.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами