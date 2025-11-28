Бездомный мужчина притворялся богатым и жил за счет других

Бездомный китаец выдавал себя за бизнесмена, чтобы жить за счет женщин

Бездомный китаец обманывал женщин, выдавая себя за богатого человека. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Бездомный из Шанхая по фамилии Чэнь придумал мошенническую схему. 36-летний мужчина знакомился с женщинами, выдавая себя за бизнесмена, например, одной из них он сказал, что является владельцем ночного клуба.

За 10 дней он «нанял» пятерых девушек, которые были готовы сопровождать его в ресторанах и развлекательных заведениях. Мужчина обещал спутницам вознаграждение, но на деле они оплачивали счета за еду, новую одежду и технику из своего кармана.

Женщины тратились на его роскошный образ жизни, пока не заподозрили обман. В августе одна из жертв обратилась в полицию. Она рассказала, что гуляла с Чэнем по городу, за что он пообещал ей 3500 юаней, но так и не заплатил. Полиция уже задержала мошенника. Расследование продолжается.

