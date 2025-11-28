В приложении Т-Банка появилась платформа для горнолыжников

Сервис «Т-Путешествия» запустил в мобильном приложении Т-Банка платформу для горнолыжного отдыха, в которой собрана основная информация о горнолыжных курортах России, сообщили в Т-Банке.

Первым партнером платформы стал курорт «Роза Хутор». В течение сезона список горнолыжных курортов будет расширяться. Пользователи платформы смогут узнать характеристики трасс курорта, найти актуальную информацию о ски-пассах, посмотреть загруженность склонов и климатические условия.

На платформе также запустят функцию «Калькулятор», с помощью которой можно будет рассчитать примерный бюджет поездки на горнолыжный курорт.

В рамках горнолыжного сезона сервис «Т-Путешествия» организует бренд-зону на «Роза Хуторе», в которой можно будет приобрести горячие напитки, принять участие в игровых активностях и выиграть призы.

Кроме того, к горнолыжному сезону «Т-Путешествия» выступили генеральным партнером документального фильма о спортсменах-горнолыжниках.