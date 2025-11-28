Альфа-Банк провел лекцию в Пекинском университете о трансформации HR-функций

Технологии дают беспрецедентную возможность развивать потенциал человека, рассказал HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов на лекции о трендах и вызовах в области HR-технологий в Пекинском университете.

В рамках лекции Исмагулов привел студентам конкретные примеры из практики Альфа-Банка, которые показывают, как внедрение технологий помогает не только оптимизировать операционные задачи, но и выстраивать эффективную работу с талантами.

«Сотрудничество с одним из старейших и престижных вузов Азии с вековой историей — Пекинским университетом — позволяет нам делиться опытом и развивать программу Альфа-Будущее и на международной арене», — сказал он.

Ранее Альфа-Банк подписал с Пекинским университетом соглашение, направленное на обмен опытом и образовательными инициативами в сфере финтеха.