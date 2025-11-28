В России может подорожать КАСКО из-за новой схемы автомошенников

Стоимость КАСКО в России может подорожать на 5% из-за новой мошеннической схемы с «полной гибелью» автомобиля, рассказал «Известиям» представитель «Т-Страхования» Михаил Спивак.

Как сообщил «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов, общий ущерб от всех страховых махинаций в 2025 году достиг 3,5 млрд рублей.

В «Т-Страховании» отметили, что новая мошенническая схема с КАСКО заключается в том, что мошенники покупают подержанные автомобили за рубежом, делают косметический ремонт, а затем страхуют их по КАСКО с завышенной стоимостью. После этого злоумышленники инициируют аварию с целью полной выплаты страхового платежа.

В борьбе с новыми мошенническими схемами важно действовать в рамках единой стратегии, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил, что, возможно, в России необходимо создать аналог координационного центра, чтобы региональные правоохранительные органы смогли объединить усилия в борьбе с мошенниками и перенимать методики тех регионов, где успешно противостоят мошенническим схемам.

«Для эффективной борьбы нужна не только активная позиция участников рынка, которые обязательно должны подсвечивать информацию о выявлении новых схем мошенничества, но также чтобы региональные правоохранительные органы и гражданские суды с особым вниманием рассматривали дела, связанные со страховым мошенничеством и страховые компании тоже не оставались с мошенниками один на один», — сказал он.

Игроки страхового рынка отмечают, что в этом году был зафиксирован рост числа таких преступлений вдвое. Дальнейшее распространение схемы в итоге может привести к подорожанию полисов минимум на 5%, считают эксперты.

По мнению представителя японской экспортной компании HSS на территории РФ Никиты Колесникова, бороться с новыми мошенническими схемами помогут слаженные действия со стороны страхового сообщества, государства и граждан.

«Важно ужесточить и стандартизировать процедуру независимой экспертизы автомобиля до заключения договора и после наступления страхового случая», — сказал он.

Заместитель гендиректора компании «Абсолют Страхование» Игорь Люкин добавил, что важно также проводить анализ пробега и предыдущих ремонтов автомобиля.

Также в ВСК предложили создать в России реестр преступников, чтобы страховщики смогли регистрировать доказанные случаи мошенничества и делиться ими с другими участниками рынка.