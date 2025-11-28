На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер подключил 16 новых банков к сервису оплаты по QR-коду

К «платежному роумингу» Сбера присоединились 16 банков
leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Сбер подключил к «платежному роумингу» по Multi-QR 16 новых банков, рассказал старший вице-президент, глава блока «Транзакционный банкинг» Сбера Дмитрий Малых.

Он отметил, что «платежный роуминг» — это сервис, благодаря которому клиенты могут платить напрямую из приложения по СБП при помощи платформы Multi-QR.

Также в Сбере отметили, что клиенты 16 новых банков смогут оплачивать покупки в магазинах по QR-коду на более чем 2,1 млн торговых терминалов Сбера.

Всего с начала 2025 года к Multi-QR подключились 45 банков. В ближайшее время Сбер планирует присоединить к сервису новых участников.

