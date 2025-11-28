На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Малоподвижный образ жизни угрожает вашей психике, предупредила врач

Малоподвижный образ жизни может привести к серьезным нарушениям не только физического, но и психического здоровья. Об этом в в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-ревматолог «СМ-Клиника» Регина Бигбулатова.

Специалист объяснила, что во время длительного однообразного положения тела, например сидячей работы в офисе, возникают спазмы мышц, нарушения кровотока, происходит перенапряжение нервной системы. И эти физиологические нарушения провоцируют целый ряд негативных последствий для психического состояния.

«В результате появляются усталость, происходит истощение организма, нарушается сон, возникают негативные эмоции, тревожность, могут даже появиться аутоиммунные заболевания», — предупредила Бигбулатова.

Ревматолог рекомендует комплексный подход к профилактике этих нарушений. Чтобы избежать негативных последствий малоподвижного образа жизни, рекомендуется чередование умственного труда и активного отдыха.

«Через 20–30 минут сидячей работы в офисе нужно делать 5–10 минут разминки. Физические упражнения позволяют снять избыточное перенапряжение нервной системы», — сказала она.

Кроме того, Бигбулатова подчеркнула важность физической активности вне рабочего времени. Рекомендуется совершать пешие прогулки на свежем воздухе по 40-60 минут ежедневно. По словам специалиста, такая практика помогает не только улучшить физическое состояние, но и нормализовать психоэмоциональный фон.

