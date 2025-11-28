Половина россиян выбирают частные клиники из-за очередей в государственных

Россияне с маленькими детьми в три раза чаще обращаются в частные клиники

По данным исследования Ingate Group, 62% россиян, которые обращались в частные клиники вместо государственных за последний год, делали такой выбор, чтобы оперативно получить медицинскую помощь.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

«Основным фактором выбора платной медицины наряду с высокой квалификацией врачей является скорость оказания услуг. Омниканальность и удобство каналов записи, «умное» управление потоками пациентов, позволяющее избежать очередей, возможность выбрать врача нужной специализации — это не «медицинские» преимущества, а умение клиник использовать современные инструменты и технологии, в том числе на базе ИИ», — комментирует сложившуюся ситуацию Дмитрий Апухтин, руководитель департамента производства в Ingate Group.

Среди главных причин отказа от посещения госучреждений опрошенные указывали на трудности с записью на прием (56%), долгое ожидание в очереди (52%), сложность быстро попасть на прием к узкому специалисту из-за необходимости первоначального визита к терапевту (39%) и недостаточное внимание к пациенту (35%).

Однако аналитики отмечают, что 87% из всех опрошенных используют смешанный формат получения медицинской помощи: обращаются и в государственные, и в частные учреждения, в то время как только 13% респондентов выбирают исключительно частные клиники. По данным опроса, лишь 62% опрошенных остались довольны посещением государственных учреждений, тогда как приемом в частной клинике — 96% респондентов.

Отдельный интерес представляют данные о семьях с детьми. По данным исследования, наличие в семье несовершеннолетних детей побуждает чаще обращаться в клинику для поддержания здоровья членов семьи (47%) — это в 3 раза чаще, чем среди тех, у кого детей нет или они старше 18 лет (14%).

Кроме того, с каждым годом россияне становятся все более технологичными и открытыми к инновациям: телемедициной за последний год воспользовался каждый пятый опрошенный (21%). В возрастной группе 18–44 лет показатель еще выше и составляет 28%. Среди пациентов, имеющих опыт онлайн-консультации, 90% отметили его как положительный, что позволяет говорить о формировании доверия к новому формату взаимодействия с медицинскими специалистами.

Помимо этого, 58% россиян уверены, что внедрение искусственного интеллекта в медицину позволит врачам принимать более точные решения и повысит качество услуг. Врачи тоже позитивно настроены к технологическим изменениям.

По их мнению, внедрение умных помощников на базе искусственного интеллекта способно существенно повысить эффективность практики и сократить длительность приема.

