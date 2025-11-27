На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пьяная пациентка обстреляла бригаду скорой помощи в Уссурийске и избежала колонии

В Уссурийске пациентка обстреляла бригаду скорой помощи и избежала колонии
true
true
true
close
Shutterstock

В Уссурийске вынесли приговор 42-летней женщине, которая вызвала бригаду скорой помощи и обстреляла медиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 4 октября текущего года во дворе дома №46 на улице Беляева. Там пьяная женщина почувствовала себя плохо из-за повышения давления и вызвала скорую помощь.

Медики прибыли примерно спустя десять минут — пациентка спровоцировала с ними конфликт. После этого дебоширка не менее шести раз выстрелила в сторону врачей из пневматического пистолета.

В результате нападения никто не пострадал. Нападавшая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее россиянин угрожал врачу скорой помощи пистолетом и попал под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами