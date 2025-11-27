Пьяная пациентка обстреляла бригаду скорой помощи в Уссурийске и избежала колонии

В Уссурийске вынесли приговор 42-летней женщине, которая вызвала бригаду скорой помощи и обстреляла медиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Инцидент произошел 4 октября текущего года во дворе дома №46 на улице Беляева. Там пьяная женщина почувствовала себя плохо из-за повышения давления и вызвала скорую помощь.

Медики прибыли примерно спустя десять минут — пациентка спровоцировала с ними конфликт. После этого дебоширка не менее шести раз выстрелила в сторону врачей из пневматического пистолета.

В результате нападения никто не пострадал. Нападавшая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд признал ее виновной по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Женщине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

