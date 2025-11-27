На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Для всех россиян открыт доступ к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников»

Т-Банк: пользователи фрод-рулетки предотвратили хищения на 490 млн рублей
Shutterstock

Т-Банк открыл массовый доступ к фрод-рулетке «Ловушка для мошенников» после годового теста. Теперь любой желающий может заказать на сайте проекта реальный звонок мошенника, чтобы отработать навыки противодействия злоумышленникам и помочь защитить потенциальных жертв, сообщили в компании.

Фрод-рулетка стала первым в мире экспериментальным сервисом, который в режиме реального времени перехватывает мошеннические звонки и анонимно перенаправляет их пользователям.

Закрытое тестирование длилось год, к нему присоединились более двух тыс. специально подготовленных и обычных пользователей, среди которых были пранкеры Вован и Лексус, психологи и сотрудники службы безопасности.

В рамках теста участники приняли свыше трех млн звонков и удерживали мошенников на линии в общей сложности 44 тыс. часов. По оценкам Т-Банка, таким образом удалось нейтрализовать год работы колл-центра из 30 злоумышленников.

В пресс-релизе говорится, что за год работы сервиса в тестовом режиме мошенники потеряли на звонках более 4 млн рублей, а активность участников позволила предотвратить хищения на сумму свыше 490 млн рублей — около 0,2% объема телефонного мошенничества в России за 2024 год. Самый продолжительный звонок длился 120 минут.

Ранее сервис был доступен только ограниченному числу людей, подавшим заявки. Теперь фрод-рулетка открыта всем россиянам. После авторизации и заказа звонка мошенник должен позвонить в течение пяти минут. В начале разговора пользователь услышит предупреждение: «Внимание, мошенник фрод-рулетки на линии».

При этом важно не раскрывать мошенникам факт участия во фрод-рулетке и стараться удержать злоумышленника как можно дольше на линии.

Перед запуском звонков пользователи смогут пройти базовую психологическую подготовку.

