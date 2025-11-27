На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оправдал мужчину, «укравшего» два Choco Pie из общего холодильника в офисе

В Южной Корее апелляционный суд оправдал 41-летнего сотрудника службы безопасности, обвиненного в краже двух шоколадных десертов стоимостью около $0,72 из офисного холодильника. Тем самым суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая ранее назначила мужчине штраф в размере $34.

По версии следствия, охранник в январе прошлого года взял и съел без разрешения Choco Pie. Однако апелляционная коллегия установила, что работники и водители компании десятилетиями пользовались холодильником свободно и подобная практика не вызывала конфликтов.

«Исходя из таких обстоятельств, трудно признать у обвиняемого умысел на кражу», — говорится в решении суда.

В заявлении, опубликованном через профсоюз, оправданный сотрудник выразил облегчение, отметив, что рад восстановлению своей репутации и репутации коллег.

«Тяжело было осознавать, что практика, основанная на взаимной доброте, вдруг превратилась в преступление. Надеюсь, больше ни один рабочий не столкнется с подобным случаем», — сказал он.

Мужчина также поблагодарил суд за проявленное сочувствие и отметил, что внимание общественности сыграло свою роль в итоговом решении.

