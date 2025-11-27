Гости Московской недели видеоигр смогут потренироваться в создании игр

Более 20 лекций и мастер-классов пройдет на Московской неделе видеоигр

В рамках первой Московской международной недели видеоигр, которая продлится до 30 ноября, москвичи смогут принять участие в более чем 20 лекциях и мастер-классах, посвященных созданию видеоигр, геймдеву и интерактивным технологиям, городская программа объединит более 330 площадок по всей Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства креативных индустрий (АКИ).

Отмечается, что программа мероприятия охватывает ведущие вузы Москвы, а также музеи и креативные пространства, что позволяет участникам познакомиться с индустрией и приобрести практические навыки.

В частности, в Высшей школе экономики прошел День открытых дверей онлайн-магистратуры «Цифровая инженерия компьютерных игр», на котором гости смогли принять участие в мастер-классе, посвященном применению технологий ИИ при проектировании виртуальных симуляций.

Российский технологический университет МИРЭА проведет лекции по управлению творческими командами, пути от веб-комиксов к видеоиграм, а также на плейтесты и квесты.

В рамках активностей других участников жители Москвы смогут освоить динамические зарисовки и геймдизайн, создание игр, игровых персонажей с помощью нейросетей, проектирование игровых уровней из подручных материалов, узнают о классификации игр и организации студий, создадут прототип своей первой игры в командах и научатся базовой работе с программой Blender, включая моделирование и создание текстур.

«Яндекс Музей» приглашает москвичей погрузиться в историю видеоигр: посетители смогут изучить эволюцию игровых технологий, поработать с ретро-консолями и интерактивными экспонатами, а также посетить лекцию «Как визуал рассказывает историю в играх».

Также в Московском кластере видеоигр и анимации пройдут мастер-классы и тематические сессии, где гости смогут пообщаться с разработчиками московских студий, протестировать новые игры и узнать о современных игровых технологиях.

Все мероприятия Московской недели видеоигр бесплатны для посещения, необходима только предварительная регистрация.

В деловой программе мероприятия, которая пройдет на территории кластера видеоигр и анимации, примут участие представители более 20 стран.