Жительница Кузбасса расправилась со знакомой с помощью топора

Жительница Белова с помощью топора расправилась со знакомой и попала под суд
РИА Новости

В Кемеровской области местная жительница предстанет перед судом по обвинению в расправе над знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Кузбассу.

Инцидент произошел в ночь на 22 ноября текущего года в квартире на улице Тупиковой в городе Белове.

«В ходе внезапной ссоры, вызванной личной неприязнью, женщина нанесла своей знакомой множественные удары топором в область головы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Потерпевшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

Фигурантка дала признательные показания, ее заключили под стражу. За вменяемое преступление жительнице Кузбасса грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Свердловской области расправившаяся с мужем супруга избежала колонии.

