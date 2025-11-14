На Урале женщина случайно заколола мужа ножом и избежала колонии

В Свердловской области суд вынес приговор 35-летней местной жительнице, которая расправилась с мужем, когда заступалась за сына. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошел в июле 2025 года в Ревде. Согласно материалам дела, супруг женщины, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал сыну, а затем стал избивать мальчика по голове. Обвиняемая, пытаясь защитить ребенка, взяла со стола кухонный нож и нанесла мужу три удара в спину. От полученных ранений потерпевший не выжил.

«В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она принесла извинения сестре супруга, которая выступала в суде в качестве потерпевшей. Потерпевшая простила обвиняемую и просила суд не применять к ней строгого наказания», — рассказали в пресс-службе судов.

В ходе разбирательства суд квалифицировал действия женщины как превышение необходимой обороны, из-за которых случилась трагедия. Ей назначили наказание в виде одного года ограничения свободы.

