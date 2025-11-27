Ильсур Метшин назначил Александра Шавлиашвили руководителем комитета по развитию туризма

Мэр Казани Ильсур Метшин назначил управляющего партнера группы компаний «АГНА», финалиста конкурса на должность главы комитета по делам молодежи Казани Александра Шавлиашвили на пост руководителя комитета по развитию туризма.

Как отметил Метшин, Шавлиашвили является профессионалом в сфере туризма.

«Ваша кандидатура нам хорошо запомнилась, запомнилась и ваша цель - достичь к 2030 голу 6 млн туристов. Комитет по развитию туризма – это большое направление, только за 5 лет мы выросли на 67% по числу туристов. Надеемся, что ваш опыт и ваша энергия позволят нам взять новые рубежи и продолжить уверенное движение к тому, чтобы Казань стала самым привлекательным городом страны», — сказал он.

Шавлиашвили отметил, что для него является большой честью и ответственностью занять новую должность.

«Я с гордостью принимаю ваше предложение, буду стараться все делать для Казани. Не только я, но и вся страна видит, как развивается ваш город, и я уверен, что цифра в 6 млн туристов станет только отправной точкой», — сказал он.

Во время конкурсного отбора Шавлиашвили предложил несколько идей, среди которых проект по трансформации Казанского зооботсада со строительством новых оранжерей.

Ранее комитет по развитию туризма Казани возглавляла Дарья Санникова, которая была назначена советником мэра по работе в Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Александр Шавлиашвили начал свою профессиональную карьеру в 2005 году в одном из ресторанов Санкт-Петербурга. До 2016 года он работал менеджером и директором различных ресторанов, пока не занял должность менеджера международного ресторанного холдинга Ginza Project в Нью-Йорке. В 2017 Шавлиашвили был руководителем сервисов питания Оргкомитета FIFA-2018 в Санкт-Петербурге, в 2018 — консультантом по организации мероприятий UEFA EURO-2020, а в 2020 стал руководителем оргкомитета UEFA Champions League Final 2022.

Также с 2018 года Шавлиашвили является учредителем и управляющим партнером группы компаний «АГНА» - оператора Василеостровского, Московского и Мальцевского рынков в Санкт-Петербурге.