Ростовская область включилась в подготовку празднования 125-летия Шолохова

Подготовка к празднованию 125-летия со дня рождения Михаила Шолохова на Дону уже стартовала, юбилей писателя, который будет отмечаться в 2030 году, имеет особое значение для жителей региона и выведен на государственный уровень. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Мах глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Губернатор рассказал, что в Москве прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 125-летнего юбилея Михаила Шолохова под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Из-за трагических событий в Таганроге Слюсарь не смог присутствовать на нем лично, однако полностью поддержал все решения комитета.

На заседании стало известно, что подготовительная работа на федеральном уровне запущена, разработан план из 64 мероприятий. 11 из них реализует Ростовская область, в частности, запланировано развитие инфраструктуры Шолоховского и Боковского районов.

Сообщается, что на Дону также уже создан региональный штаб по подготовке к юбилею, его возглавил лично губернатор. В состав штаба вошли представители правительства области, культурных учреждений и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

Региональный штаб сформирует детальную программу юбилейного года. Предварительно, по словам Слюсаря, в Ростовской области пройдут: фестивали, творческие конкурсы, выставки и крупные выставочные проекты, литературные чтения, концерты, открытые уроки в школах муниципалитетов, а также культурно-просветительские мероприятия музея-заповедника «Тихий Дон».

«Для меня, как и для всех жителей области, это личная тема. И то, что юбилей писателя будет отмечаться на государственном уровне, — абсолютно закономерно. Наследие Шолохова — наше общее достояние, которое формирует дух не только Дона, но и всей страны», — подчеркнул Слюсарь.

Ключевым событием празднования юбилея Шолохова в России станет масштабная выставка «Шолохов. 100 лет в мировой культуре» с участием Государственного исторического музея, Русского музея, РОСИЗО и Института мировой литературы РАН.

Также в рамках юбилея прорабатывается выпуск полнометражного фильма о Шолохове, планируются спортивные и экологические акции и реставрация объектов культурного наследия.