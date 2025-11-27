На сессии AI Journey обсудили эффективность исследований искусственного интеллекта

На V Конгрессе молодых ученых прошла сессия AI Journey, на которой участники обсудили современные достижения и перспективы применения технологий генеративного ИИ в науке, сообщает пресс-служба Сбера.

В ходе сессии кандидат технических наук, руководитель центра «AI для науки» Сбербанка Алексей Шпильман рассказал о новой облачной платформе «ИИ для науки», которая позволит ускорить процесс исследований.

Также директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов поделился проведенным экспериментом, который позволит узнать, способен ли ИИ сформировать собственные убеждения.

В сессии также приняли участие начальник центра моделирования интегрированного риск-менеджмента Сбербанка Антон Дубровицкий, кандидат химических наук, научный сотрудник научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО Александра Тимралиева и кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории когнитивных систем искусственного интеллекта Института AIRI Дмитрий Юдин.