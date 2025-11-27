Блогеры начали переходить на отечественные сервисы из-за удобства и локального контекста

Популярные блогеры с миллионной аудиторией продолжают переходить на российские цифровые платформы. Об этом сообщает издание Sostav.

По данным издания, на фоне ужесточения рекламных правил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) многие авторы начали размещать контент в отечественных экосистемах, включая сервис Looky. Благодаря функции синхронизации им удалось сохранить часть своей аудитории.

«Хорошо, что все больше российских блогеров выходят на отечественные площадки. Безусловно, российским решениям сложно конкурировать с зарубежными, у которых уже сформирован рынок и комьюнити», — отметила руководитель ИТ-подразделения Агентства «Полилог», эксперт РОЦИТ, автор Telegram-канала «Богатырева о цифре» Людмила Богатырева.

По ее мнению, именно поддержка авторитетных авторов может стать ключевым стимулом для роста популярности отечественных платформ.

В свою очередь, генеральный директор Looky Анна Баринова подчеркнула, что цифровые привычки пользователей меняются: на первый план выходят не только развлечения, но и удобство, локальный контекст, а также качество коммуникации.

«И как раз отечественные сервисы лучше всего под эти запросы подстраиваются. Поэтому их рост – это не случайность, а естественная реакция пользователей на более удобный и культурно близкий продукт. А переход крупных блогеров говорит о том, что наши платформы перестали быть чем-то экспериментальным и стали нормальным рабочим инструментом как для творчества, так и для заработка», — добавила она.