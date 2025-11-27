Россиянам рассказали, как спасти кожу от зимней сухости

С наступлением холодов и включением отопления кожа становится стянутой и обезвоженной. Главная причина сухости в том, что страдает поверхностный роговой слой кожных покровов. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-косметолог Анастасия Разбежкина.

«Нужно хорошенько кожу увлажнять, чтобы не сохла и не стягивалась. Также можно включать пилинги, потому что осень, зима и ранняя весна — это самый подходящий сезон», — сказала специалист.

Она посоветовала для домашнего ухода использовать кремы с церамидами и декспантенолом, которые питают и восстанавливают кожный барьер.

Кандидат медицинских наук, главный врач клиники Elevans Елена Ильчук до этого предупреждала, что неверно выстроенный уход за кожей зимой может не только усугубить дискомфорт, но и привести к обострению хронических заболеваний, таких как розацеа. По ее словам, в это время года коже требуется значительно больше увлажнения и защиты.

Ранее россиянам назвали преимущества корейского ухода за кожей перед европейским.