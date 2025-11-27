На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
У россиянки после гастрошунтирования развился тяжелый сепсис

В Ноябрьске врачи спасли пациентку с тяжелым сепсисом после уменьшения желудка
true
true
true
close
Telegram-канал «Ямальская медицина»

Врачи Ноябрьской больницы спасли пациентку с осложнениями после гастрошунирования — операции по уменьшению желудка. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Медики уточнили, что для проведения операции женщину госпитализировали в один из федеральных центров. Через несколько дней после вмешательства она вернулась домой, и почти сразу почувствовала резкую слабость и боль в животе.

«По результатам обследования медики заподозрили перфорацию желудка – расхождение наложенных при шунтировании швов. Осложнения возникли из-за сопутствующих заболеваний», — рассказали в пресс-службе больницы, добавив, что ситуацию усугубляло развитие перитонита и тяжелого сепсиса.

Медика удалось спасти пациентку — с помощью системы с локальным отрицательным давлением из пораженной полости ей удалили избыточную жидкость, бактерии, продукты распада тканей.

В общей сложности пациентка провела в больнице 86 дней, после чего выписали домой. Медики подчеркнули, что угроза для жизни пациентки миновала.

Ранее россиян предупредили о рисках сепсиса и воспаления сердца из-за «капельниц красоты».

