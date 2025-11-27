Оперная певица заявила о важности искренней поддержки бойцов СВО

Телеведущая Федорова: культура в России никогда не останавливалась

Деятели культуры в России всегда находили способ поддержать дух нации, заявила телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», кандидат юридических наук, оперная певица, заслуженная артистка России Оксана Федорова в рамках нового выпуска подкаста «Сорян, это подкаст».

«Нам бы сейчас всем консолидироваться, найти силу в единстве и направить свою энергию в одно русло, не делясь», — сказала она.

Федорова также рассказала о мотивации артистов, которые приезжают в зону СВО.

«Главное — искренне и честно это делать. Важно, когда ты приезжаешь с искренним чувством поддержать наших ребят», — отметила она.

Говоря о развитии детского ТВ в России, Федорова рассказала, что сейчас не хватает познавательных программ в прайм-тайм.

«Сейчас такие программы часто транслируются поздно вечером, когда мозг уже не так восприимчив. Вспоминается прекрасная программа «Цивилизация», которую вел Сергей Капица. К сожалению, такой контент сейчас редок», — сказала она.

Что касается музыки, телеведущая отметила, что современная публика ищет настоящие эмоции, а не мимолетный блеск.

«В шоу-бизнесе произошел сдвиг. Люди устали от глянца и начали искать что-то подлинное, настоящее. Русскому человеку присуща ностальгия. Мы проживали множество моментов под музыку 2000-х», — отметила она.

Также в рамках подкаста Федорова поделилась своим мнение о ситуации с физической активностью и здоровьем в России, а также рассказала о своих впечатлениях от поездок в Донбасс.