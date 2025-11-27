На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Оперная певица заявила о важности искренней поддержки бойцов СВО

Телеведущая Федорова: культура в России никогда не останавливалась
true
true
true
close
Кадр из видео/Телега Online/VK

Деятели культуры в России всегда находили способ поддержать дух нации, заявила телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», кандидат юридических наук, оперная певица, заслуженная артистка России Оксана Федорова в рамках нового выпуска подкаста «Сорян, это подкаст».

«Нам бы сейчас всем консолидироваться, найти силу в единстве и направить свою энергию в одно русло, не делясь», — сказала она.

Федорова также рассказала о мотивации артистов, которые приезжают в зону СВО.

«Главное — искренне и честно это делать. Важно, когда ты приезжаешь с искренним чувством поддержать наших ребят», — отметила она.

Говоря о развитии детского ТВ в России, Федорова рассказала, что сейчас не хватает познавательных программ в прайм-тайм.

«Сейчас такие программы часто транслируются поздно вечером, когда мозг уже не так восприимчив. Вспоминается прекрасная программа «Цивилизация», которую вел Сергей Капица. К сожалению, такой контент сейчас редок», — сказала она.

Что касается музыки, телеведущая отметила, что современная публика ищет настоящие эмоции, а не мимолетный блеск.

«В шоу-бизнесе произошел сдвиг. Люди устали от глянца и начали искать что-то подлинное, настоящее. Русскому человеку присуща ностальгия. Мы проживали множество моментов под музыку 2000-х», — отметила она.

Также в рамках подкаста Федорова поделилась своим мнение о ситуации с физической активностью и здоровьем в России, а также рассказала о своих впечатлениях от поездок в Донбасс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами