Подмосковные врачи избавили трехлетнего пациента от лишнего пальца на руке

В Подмосковье врачи избавили ребенка от лишнего пальца на руке

В Подмосковье прооперировали трехлетнего пациента с шестью пальцами на руке. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Родители вместе со своим сыном обратились за помощью в больницу. Причиной стала врожденная аномалия развития кисти ребенка — у малолетнего рос шестой палец. Это вызывало у него физические и психологические трудности.

Медики обследователи ребенка, а затем провели ему реконструктивную операцию. В ходе хирургического вмешательства врачи аккуратно удалили лишний палец и сформировали правильное анатомическое строение сустава.

В результате все прошло успешно, хирургам удалось сохранить полную функциональность кисти ребенка. Однако в будущем мальчика еще ждет плановая процедура по удалению металлоконструкции.

Ранее российские врачи удалили двухлетней девочке шестой палец на руке.