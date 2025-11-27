На территории Бадаевского завода завершили реставрацию фасада воздушной станции

Реставраторы завершили восстановление фасада центральной воздушной станции, входящей в состав бывшего Бадаевского пивоваренного завода. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера Capital Group.

Как пояснили в компании, приемы и методы, отработанные на данном участке, специалисты будут использовать в ходе дальнейшей реставрации ОКН, являющихся частью проекта.

«Фасад центральной воздушной станции отличало красивое декоративное оформление, которое было сильно разрушено временем. Поэтому данная часть фасада бывшего «Бадаевского» завода была выбрана для отработки мастерства реставраторов», — говорится в сообщении.

На этапе обследования специалисты изучили архивные фотографии и чертежи и установили, что первоначально фасад завершали декоративные башенки, полностью утраченные со временем. Парапет был заменен на обыкновенную кирпичную кладку. На основе собранных данных была создана виртуальная модель, позволившая каменщикам-реставраторам воссоздать утраченные элементы.

Остальная часть фасада очищена, поврежденные кирпичи заменены, восстановлены декоративные детали. Верхние окна выделены белой штукатуркой, а импосты между ними выполнены в виде стилизованных под солодосушильные печи элементов.

Отмечается, что после завершения внутренних работ в проемы установят современные окна и двери с сохранением исторической расстекловки.

Проект реставрации и приспособления исторических зданий Бадаевского завода реализуется Capital Group в рамках жилого комплекса «Бадаевский». Это первая реставрация за всю историю завода, начавшего работу в 1875 году.

На территории комплекса на набережной Тараса Шевченко расположены два объекта культурного наследия — строения 1 и 3. Кроме того, за счет собственных средств девелопер планирует воссоздать утраченное в советское время второе строение по историческим чертежам для воссоздания ансамбля завода.