Православный активист призвал отменить концерты Лепса из-за шуток про Красную площадь

Певец Григорий Лепс заявил, что мечтает сыграть свадьбу на Красной площади и поставить барную стойку у Мавзолея, а журналистов он намерен «отстреливать по периметру». Депутат брянской облдумы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в разговоре с «Газетой.Ru» в ответ на заявления артиста призвал отменить его выступления.

«Подобные высказывания, даже сделанные в форме иронии, демонстрируют двойные стандарты и неуважение к нашему общему историческому и культурному достоянию. Красная площадь — это сердце нашей страны, священное место, где находится Могила Неизвестного Солдата, где проходят главные государственные церемонии. Предлагать устроить там банкет с барной стойкой — значит проявлять непозволительную легкомысленность по отношению к памяти предков и чувствам миллионов граждан», — заявил Иванов.

Общественник посетовал, что для людей, обладающих статусом, действуют «иные правила». По мнению Иванова, шутить об «отстреле» журналистов – «безвкусно» и опасно.

«Особое недоумение вызывает тот факт, что подобные слова звучат от народного артиста, человека, имеющего звание и широкую публичную известность. С одной стороны, мы призываем к уважению традиционных ценностей, а с другой — публичные персоны позволяют себе глумление над символами государственности. Это недопустимо. Именно такие высказывания размывают устои и подрывают авторитет институтов власти в глазах обычных людей. Почему для одних существуют одни правила, а для других, обладающих статусом и связями, — совершенно иные? В наше сложное время угрозы безопасности подобные «шутки» о насилии в адрес тех, кто выполняет свой профессиональный долг, не только безвкусны, но и социально опасны. Они [шутки] создают атмосферу вседозволенности и поощряют агрессию в обществе. Требую принести публичные извинения перед всеми работниками средств массовой информации», — сказал активист.

Иванов считает, что руководство учреждений культуры и творческие союзы должны обратить внимание на высказывания артиста.

«Необходимо вернуть в публичное пространство подлинные ценности — уважение к истории страны, ее символам и, конечно, к каждому человеку. Что касается предложения отменить новогодние выступления артиста, то это должно стать предметом серьезного общественного обсуждения. Творчество не должно существовать отдельно от морали и ответственности перед народом», — заявил общественник.

До этого певец Григорий Лепс рассказал журналистам о своих планах на предстоящую свадьбу с 19-летней Авророй Кибой. Telegram-канал «Небожена» опубликовал ролик с артистом. Лепс анонсировал торжество грядущей весной и отметил, что это не будет масштабным светским событием. Артист заявил, что мечтает сыграть свадьбу на Красной площади и поставить барную стойку прямо у Мавзолея. Певец пошутил, что намерен «отстреливать по периметру» журналистов.

Ранее певец Лепс опроверг слух о том, что призывал переименовать город в ДНР в Путинград.