Лепс прокомментировал заявление о необходимости «Путинграда»

Певец Лепс опроверг слух, что призывал переименовать город в ДНР в Путинград
Владимир Астапкович/РИА Новости

Народный артист России Григорий Лепс в Telegram-канале опроверг, что призывал переименовать город в ДНР в Путинград.

В ноябре в сети распространился ролик, в котором Лепс призывал переименовать город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Путинград после окончания специальной военной операции. Народный артист назвал ролик фейком. Он призвал поклонников быть бдительными в век высоких технологий.

«На данный момент это видео с измененной с помощью ИИ речью используется украинской пропагандой. Снято в апреле этого года. Презентовали на радио совместный дуэт с Лешей Свиком», — отметил артист.

В июне Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск. В начале марта певцу заочно предъявили обвинения из-за его поддержки российской военной операции на Украине. Одной из причин стало обещание Лепса платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ.

Ранее стало известно, что Лепс не будет писать песни на тему СВО.

