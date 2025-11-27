На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новогодняя гирлянда спалила дом в российской деревне

В Удмуртии новогодняя гирлянда спалила дом
В Удмуртии дом в деревне сгорел из-за новогодней гирлянды. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Непряха после того, как 65-летний мужчина повесил на кухне в своем доме старую гирлянду, оставил ее включенной в сеть, а сам ушел.

В какой-то момент произошло короткое замыкание, которое спровоцировало возгорание. Огонь распространился на площади в 60 квадратных метров прежде, чем его заметил сосед мужчины.

Для ликвидации возгорания были задействованы девять сотрудников экстренных служб и три единицы спецтехники. В результате случившегося никто не пострадал. На кадрах с места случившегося видно, что жилище мужчины выгорело почти полностью.

Ранее юная саратовчанка оказалась в ожоговом центре из-за загоревшегося ночью пауэрбанка.

