Сборная России по муайтай взяла первое место на чемпионате Европы

Сборная России по муайтай выступила под эмблемой федерации на чемпионате Европы
Сборная России по муайтай вернулась из Афин, где прошли Первенство и чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации муайтай России.

Отмечается, что впервые за последние три года российские атлеты выступили не в нейтральном статусе, а под эмблемой федерации. Это стало возможным после решения Международной федерации муайтай (IFMA), которое, по словам президента Федерации муайтай России и директора оргкомитета «Всемирные Игры Дружбы» Дмитрия Путилина, стало результатом многолетней работы.

«В течение последних трех лет российские спортсмены выступали на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе. Все это время мы находились в постоянном диалоге с Международной федерацией муайтай, увеличивая свое представительство в комитетах и комиссиях IFMA. Итогом нашей планомерной работы стало письмо за подписью генерального директора IFMA Чариссы Тайнан, которое было разослано всем Федерациям, входящим в Международную ассоциацию муайтай», — сказал он.

В соревнованиях участвовали 96 российских спортсменов из 31 региона, выступавшие во всех возрастных категориях — от 10 до 40 лет. Всего на турнире были представлены 46 европейских стран.

Российские спортсмены завоевали 84 медали — 46 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых — и заняли первое общекомандное место. Сборная Украины, занявшая второе место, получила 15 золотых медалей, Греция — 10, Белоруссия — четвертая.

По итогам чемпионата сборная России была признана лучшей командой турнира.

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев напомнил, что российские дзюдоисты уже добились права выступать под флагом России.

«Наши кикбоксеры с этого года могут использовать государственную символику России на международных соревнованиях. Под национальным флагом смогут выступать и российские паралимпийцы в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба и следж-хоккей. Впереди много работы по полному восстановлению прав российских спортсменов на мировой арене, но ряд важных шагов уже сделан», — отметил он.

