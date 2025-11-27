Сборная России по муайтай взяла первое место на чемпионате Европы

Сборная России по муайтай вернулась из Афин, где прошли Первенство и чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации муайтай России.

Отмечается, что впервые за последние три года российские атлеты выступили не в нейтральном статусе, а под эмблемой федерации. Это стало возможным после решения Международной федерации муайтай (IFMA), которое, по словам президента Федерации муайтай России и директора оргкомитета «Всемирные Игры Дружбы» Дмитрия Путилина, стало результатом многолетней работы.

«В течение последних трех лет российские спортсмены выступали на чемпионатах мира и Европы в нейтральном статусе. Все это время мы находились в постоянном диалоге с Международной федерацией муайтай, увеличивая свое представительство в комитетах и комиссиях IFMA. Итогом нашей планомерной работы стало письмо за подписью генерального директора IFMA Чариссы Тайнан, которое было разослано всем Федерациям, входящим в Международную ассоциацию муайтай», — сказал он.

В соревнованиях участвовали 96 российских спортсменов из 31 региона, выступавшие во всех возрастных категориях — от 10 до 40 лет. Всего на турнире были представлены 46 европейских стран.

Российские спортсмены завоевали 84 медали — 46 золотых, 26 серебряных и 12 бронзовых — и заняли первое общекомандное место. Сборная Украины, занявшая второе место, получила 15 золотых медалей, Греция — 10, Белоруссия — четвертая.

По итогам чемпионата сборная России была признана лучшей командой турнира.

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев напомнил, что российские дзюдоисты уже добились права выступать под флагом России.

«Наши кикбоксеры с этого года могут использовать государственную символику России на международных соревнованиях. Под национальным флагом смогут выступать и российские паралимпийцы в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, пулевая стрельба и следж-хоккей. Впереди много работы по полному восстановлению прав российских спортсменов на мировой арене, но ряд важных шагов уже сделан», — отметил он.